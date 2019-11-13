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Номер извещения
ГП933986
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Замена лобовых стекол пассажирского автотранспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-32-53
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
chelishevno@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Челишев Никита Олегович
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Замена лобовых стекол пассажирского автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.11.2019 14:30 GMT +313.11.2019 14:3013.11.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933986Дата и время окончания срока приема заявок Замена лобовых стекол пассажирского автотранспортаМеждуреченск
Дата и время вскрытия заявок
13.11.2019 14:3013.11.2019 14:3013.11.2019 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933986Дата и время вскрытия заявок Замена лобовых стекол пассажирского автотранспортаМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
30.12.2019 08:0030.12.2019 08:0030.12.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933986Подведение итогов не позднее Замена лобовых стекол пассажирского автотранспортаМеждуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена лобовых стекол пассажирского автотранспорта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Максимально возможный перечень работ указан в техническом задании. Фактически работы будут выполняться по мере необходимости на основании письменных заявок Заказчика.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Работы выполняются на территории Исполнителя. Доставка автомобиля осуществляется силами и за счет Заказчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
45.20.23.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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