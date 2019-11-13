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    Главная / Торги / Замена лобовых стекол пассажирского автотранспорта

    Замена лобовых стекол пассажирского автотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.11.2019 14:3013.11.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933986Дата и время окончания срока приема заявок Замена лобовых стекол пассажирского автотранспортаМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933986

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Замена лобовых стекол пассажирского автотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 12:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Техническое задание

    Общие сведения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-32-53

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    chelishevno@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Челишев Никита Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Замена лобовых стекол пассажирского автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2019 14:30 GMT +313.11.2019 14:3013.11.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933986Дата и время окончания срока приема заявок Замена лобовых стекол пассажирского автотранспортаМеждуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.11.2019 14:3013.11.2019 14:3013.11.2019 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933986Дата и время вскрытия заявок Замена лобовых стекол пассажирского автотранспортаМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2019 08:0030.12.2019 08:0030.12.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933986Подведение итогов не позднее Замена лобовых стекол пассажирского автотранспортаМеждуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.201930.12.2019 08:0030.12.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933986Подведение итогов не позднее Замена лобовых стекол пассажирского автотранспортаМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена лобовых стекол пассажирского автотранспорта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Максимально возможный перечень работ указан в техническом задании. Фактически работы будут выполняться по мере необходимости на основании письменных заявок Заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы выполняются на территории Исполнителя. Доставка автомобиля осуществляется силами и за счет Заказчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы выполняются на территории Исполнителя. Доставка автомобиля осуществляется силами и за счет Заказчика. Отсрочка платежа 90 календарных дней (рассмотрим все предложения).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    45.20.23.000

    Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена лобового стекла автомобиля УАЗ-396258 (каталожный номер 3741-5206008)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Замена лобового стекла автомобиля УАЗ-396257 (каталожный номер 3741-5206008)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Замена лобового стекла автомобиля ГАЗ 2705 (каталожный номер 3302-5206010)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Замена лобового стекла автомобиля ГАЗ 3302 (каталожный номер 3302-5206010)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Замена лобового стекла автомобиля Toyota Land Cruiser 80 (каталожный номер 5611160190)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Замена лобового стекла автомобиля Toyota Land Cruiser 150 Prado (каталожный номер 5610160270)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Замена лобового стекла автомобиля Toyota Land Cruiser 120 Prado (каталожный номер 5611160451)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Замена лобового стекла автомобиля Toyota Corolla (каталожный номер 5610112191)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Замена лобового стекла автомобиля Toyota Camry (каталожный номер 5610133601)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Замена лобового стекла автомобиля Toyota Camry (каталожный номер 5610133300)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Замена лобового стекла автомобиля Toyota Avensis (каталожный номер 5610105290)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Замена лобового стекла автомобиля Toyota Land Cruiser 200 (каталожный номер 5610160908)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Замена лобового стекла автомобиля Toyota Land Cruiser 100 (каталожный номер 5611160531)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Замена лобового стекла автосамосвала КамАЗ-65115 (каталожный номер 53205-5206010)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Замена лобового стекла автобуса МАЗ-104021 (каталожный номер 103-5206011 левое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Замена лобового стекла автобуса ПАЗ-32054 (каталожный номер 3205-5206011 левое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Замена комплекта лобовых стекол автобуса ПАЗ-32054 (каталожные номера: 3205-5206011 левое и 3205-5206010 правое)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Замена комплекта лобовых стекол автобуса ПАЗ-4230-01 (каталожные номера: 4230-5206013 левое и 4230-5206012 правое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Замена комплекта лобовых стекол автобуса ПАЗ-32053-67 (каталожные номера: 3205-5206011-02 левое и 3205-5206010-02 правое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Замена комплекта лобовых стекол автобуса НефАЗ-5299-10-16 (каталожные номера: 52995203011-01 левое и 52995203010-01 правое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Замена комплекта лобовых стекол автобуса НефАЗ-5299-01 (каталожные номера: 5299-5203010 левое и 5299-5203011 правое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Замена лобового стекла автобуса НефАЗ-5299-11-13 (каталожный номер 52995203011-01 левое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Замена комплекта лобовых стекол автобуса НефАЗ-5299-11-13 (каталожные номера: 52995203011-01 левое и 52995203010-01 правое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Замена лобового стекла вахтового автомобиля НефАЗ-4208-11-13 (каталожный номер 6520-5206010-10)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Замена лобового стекла автобуса НефАЗ-5299-10-15 (каталожный номер 52995203011-01 левое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Замена лобового стекла автомобиля УАЗ Патриот (каталожный номер 3160-5206016)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Замена комплекта лобовых стекол автобуса НефАЗ-5299-10-15 (каталожные номера: 52995203011-01 левое и 52995203010-01 правое) "

    Кол-во: 5

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