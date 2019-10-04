www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908340385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Испытательного комплекса для кабелей из сшитого полиэтилена с прибором определения места повреждения для нужд ООО "ЛКЭ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-83
Факс
{}
Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капштык Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Кемерово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение Испытательного комплекса для кабелей из сшитого полиэтилена с прибором определения места повреждения VLF Sine 34кВ или эквивалента (для нужд ООО ЛКЭ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908340385Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение Испытательного комплекса для кабелей из сшитого полиэтилена с прибором определения места повреждения VLF Sine 34кВ или эквивалента (для нужд ООО ЛКЭ)Кемерово
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 11:0004.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908340385Дата и время вскрытия заявок Приобретение Испытательного комплекса для кабелей из сшитого полиэтилена с прибором определения места повреждения VLF Sine 34кВ или эквивалента (для нужд ООО ЛКЭ)Кемерово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201910.10.2019 13:0010.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908340385Подведение итогов не позднее Приобретение Испытательного комплекса для кабелей из сшитого полиэтилена с прибором определения места повреждения VLF Sine 34кВ или эквивалента (для нужд ООО ЛКЭ)Кемерово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение Испытательного комплекса для кабелей из сшитого полиэтилена с прибором определения места повреждения VLF Sine 34кВ или эквивалента (для нужд ООО ЛКЭ)
Начальная цена
1 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
652515, Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, Пушкина, 60
26.51.45.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.