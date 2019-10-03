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    Главная / Торги / Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передача неисключительных прав на использование программ для эвм на условиях простой (неисключительной) лицензии.

    Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передача неисключительных прав на использование программ для эвм на условиях простой (неисключительной) лицензии.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933973Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передачу неисключительных прав на использование программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии. ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933973

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передача неисключительных прав на использование программ для эвм на условиях простой (неисключительной) лицензии.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос ценовых предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Юридический адрес

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Контактный телефон

    +7 495 988-21-55 доб. 1786

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npk-spp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шкребела Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передачу неисключительных прав на использование программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933973Подведение итогов не позднее Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передачу неисключительных прав на использование программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии. ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передачу неисключительных прав на использование программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    47.41.2

    Услуги по розничной торговле программным обеспечением в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Запрос

    26.09.2019

    Техническое задание

    26.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передачу неисключительных прав на использование программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии "

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    368 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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