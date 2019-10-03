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Номер извещения
ГП933973
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передача неисключительных прав на использование программ для эвм на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос ценовых предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Контактный телефон
+7 495 988-21-55 доб. 1786
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npk-spp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шкребела Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передачу неисключительных прав на использование программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933973Подведение итогов не позднее Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передачу неисключительных прав на использование программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии. ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения и передачу неисключительных прав на использование программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
47.41.2
Документация лота
Кол-во: 0
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