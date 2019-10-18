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Номер извещения
ГП933972
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Резервуаров и Пункта сбора и утилизации ПОЖ для объектов: Аэропорт "Утренний": Служебно-техническая территория. Площадка противообледенительной обработки (ПОЖ) (з АР3)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.09.2019 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14211
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Starodubtseva@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стародубцева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Резервуаров и Пункта сбора и утилизации ПОЖ для объектов: Аэропорт "Утренний": Служебно-техническая территория. Площадка противообледенительной обработки (ПОЖ) (з АР3)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 15:00 GMT +318.10.2019 15:0018.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Резервуаров и Пункта сбора и утилизации ПОЖ для объектов: Аэропорт "Утренний": Служебно-техническая территория. Площадка противообледенительной обработки (ПОЖ) (з АР3)Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2019 15:0018.10.2019 15:0018.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933972Дата и время вскрытия заявок Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Резервуаров и Пункта сбора и утилизации ПОЖ для объектов: Аэропорт "Утренний": Служебно-техническая территория. Площадка противообледенительной обработки (ПОЖ) (з АР3)Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 15:0030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933972Подведение итогов не позднее Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Резервуаров и Пункта сбора и утилизации ПОЖ для объектов: Аэропорт "Утренний": Служебно-техническая территория. Площадка противообледенительной обработки (ПОЖ) (з АР3)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933972Подведение итогов не позднее Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Резервуаров и Пункта сбора и утилизации ПОЖ для объектов: Аэропорт "Утренний": Служебно-техническая территория. Площадка противообледенительной обработки (ПОЖ) (з АР3)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Резервуаров и Пункта сбора и утилизации ПОЖ для объектов: Аэропорт "Утренний": Служебно-техническая территория. Площадка противообледенительной обработки (ПОЖ) (з АР3)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 компл
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Архморторгпорт» г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
25.91.12.000
25.91.11.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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