Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100 (сто) % от стоимости поставленного Товара оплачивается Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты исполнения обязательства по поставке Товара при условии приёмки Покупателем Товара с подписанием товарной накладной (ТОРГ-12), получения Покупателем оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Оплата выполненных Работ производится Покупателем единовременно в отношении всего комплекса Работ по соответствующей единице (комплекту) Товара в размере 100% стоимости выполненных Работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов следующих документов: • акта(-ов) сдачи-приёмки выполненных работ по форме, отраженной в Приложении № 9 к Договору, в отношении 100 % объемов Работ по соответствующей единице (комплекту) Товара, подписанного(-ых) Поставщиком и Покупателем; • счета-фактуры (счетов-фактур) Поставщика на полную стоимость всех выполненных Работ по соответствующей единице (комплекту) Товара.