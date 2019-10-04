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Номер извещения
31908340100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Малогабаритный передвижной парогенератор.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-23
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
a.mordvinova@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Мордвинова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Малогабаритный передвижной парогенератор
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908340100Дата и время окончания срока приема заявок Малогабаритный передвижной парогенератор г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908340100Дата и время вскрытия заявок Малогабаритный передвижной парогенератор г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Малогабаритный передвижной парогенератор
Начальная цена
4 989 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
25.30.12.113
25.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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