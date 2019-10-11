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    Главная / Торги / Клининговые услуги и услуги по обеззараживанию офисных помещений Банка ГПБ (АО), расположенных в г. Москве»

    Клининговые услуги и услуги по обеззараживанию офисных помещений Банка ГПБ (АО), расположенных в г. Москве»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945001Дата и время окончания срока приема заявок Клининговые услуги и услуги по обеззараживанию офисных помещений Банка ГПБ (АО), расположенных в г. Москве»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945001

    Уникальный номер закупки

    ОР19-09-104

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Клининговые услуги и услуги по обеззараживанию офисных помещений Банка ГПБ (АО), расположенных в г. Москве»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    крючки

    диспенсеры

    Разъяснение по ценовому предложению

    Разъяснения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 499 271-91-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.V.Gromova@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Громова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    клининговые услуги, клининг

    Список лотов

    Лот 1

    Клининговые услуги и услуги по обеззараживанию офисных помещений Банка ГПБ (АО), расположенных в г. Москве»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.11.201908.11.2019 18:0008.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945001Подведение итогов не позднее Клининговые услуги и услуги по обеззараживанию офисных помещений Банка ГПБ (АО), расположенных в г. Москве»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клининговые услуги и услуги по обеззараживанию офисных помещений Банка ГПБ (АО), расположенных в г. Москве»

    Начальная цена

    52 209 744,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клининговые услуги и услуги по обеззараживанию офисных помещений Банка ГПБ (АО), расположенных в г. Москве»"

    Кол-во: 0

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