Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 5 календарных дней после подписания Сторонами Договора, Подрядчик представляет Заказчику счет на оплату аванса в размере 30% от стоимости Работ. Заказчик осуществляет предварительную оплату по договору на основании счета, полученного от Подрядчика, в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Договора. В течение 5 календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ, Подрядчик представляет Заказчику счет на окончательную оплату в размере 70% от стоимости Работ. Заказчик осуществляет окончательную оплату по Договору на основании счета, полученного от Подрядчика в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 3 рабочих дней после получения аванса. Срок выполнения работ составляет 30 рабочих дней.