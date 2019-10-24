Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкой бытовой техники, мягкой мебели, сейфов, расположенных по адресу: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1. Собственник: ЗАО "ЯМАЛГАЗИНВЕСТ".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933968 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкой бытовой техники, мягкой мебели, сейфов, расположенных по адресу: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1. Собственник: ЗАО "ЯМАЛГАЗИНВЕСТ". Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение Перечень имущества

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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