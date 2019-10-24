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Номер извещения
ГП933968
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкой бытовой техники, мягкой мебели, сейфов, расположенных по адресу: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1. Собственник: ЗАО "ЯМАЛГАЗИНВЕСТ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Имущество для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкая бытовая техника, мягкая мебель, сейфы. Местонахождение: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1, 9 этаж.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933968Подведение итогов не позднее Имущество для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкая бытовая техника, мягкая мебель, сейфы. Местонахождение: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1, 9 этаж. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Имущество для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкая бытовая техника, мягкая мебель, сейфы. Местонахождение: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1, 9 этаж.
Начальная цена
1 533 501,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
153 350,16 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО «Ямалгазинвест»
Все закупки и тендеры ЗАО «Ямалгазинвест»
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, Москва, пр-т Вернадского, 41 стр. 1
31
27
26
25.99.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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