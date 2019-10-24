Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкой бытовой техники, мягкой мебели, сейфов, расположенных по адресу: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1. Собственник: ЗАО "ЯМАЛГАЗИНВЕСТ".

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкой бытовой техники, мягкой мебели, сейфов, расположенных по адресу: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1. Собственник: ЗАО "ЯМАЛГАЗИНВЕСТ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 12:0024.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933968Дата и время окончания срока приема заявок Имущество для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкая бытовая техника, мягкая мебель, сейфы. Местонахождение: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1, 9 этаж. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933968

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкой бытовой техники, мягкой мебели, сейфов, расположенных по адресу: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1. Собственник: ЗАО "ЯМАЛГАЗИНВЕСТ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Перечень имущества

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    мебель

    Список лотов

    Лот 1

    Имущество для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкая бытовая техника, мягкая мебель, сейфы. Местонахождение: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1, 9 этаж.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933968Подведение итогов не позднее Имущество для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкая бытовая техника, мягкая мебель, сейфы. Местонахождение: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1, 9 этаж. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Имущество для обеспечения производственной деятельности в офисных помещениях, мелкая бытовая техника, мягкая мебель, сейфы. Местонахождение: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1, 9 этаж.

    Начальная цена

    1 533 501,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    153 350,16 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    153 350,16

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО «Ямалгазинвест»
    Все закупки и тендеры ЗАО «Ямалгазинвест»

    Адрес местонахождения

    119415, Российская Федерация, Москва, пр-т Вернадского, 41 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    25.99.21

    Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические бронированные или армированные, ящики, предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия из недрагоценных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211068748
    Поставка мебели
    Поставка мебели
    591740
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 440 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Конкурентный отбор № 32211061266
    Конкурентный отбор в электронной форме № АВ0006264 Поставка товаров по номенклатурной группе: мебель
    Конкурентный отбор в электронной форме № АВ0006264 Поставка товаров по номенклатурной группе:...
    590656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    2 879 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213995
    ТМК-3.17 Технолог оборуд Фондохр (Кемерово)
    ТМК-3.17 Технолог оборуд Фондохр (Кемерово)
    589989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213973
    ТМК-1.17.1_Технолог оборуд ВШ (Кемерово)
    ТМК-1.17.1_Технолог оборуд ВШ (Кемерово)
    589876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП924321
    Реализация невостребованного имущества ОП АО "СТНГ" находящихся в ХМАО, г. Югорск, г. Сургут
    Реализация невостребованного имущества ОП АО "СТНГ" находящихся в ХМАО, г. Югорск, г. Сургут
    298894
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2019 11:00(GMT+03:00)
    2
    Лоты:
    2
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    БМК
    Запрос предложений № ГП813424
    Дверь распашная Dandoors 2000х2500
    Дверь распашная Dandoors 2000х2500
    135486
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.01.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить