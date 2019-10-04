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Номер извещения
31908348408
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-848 (2807) Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 15:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-46
Факс
--
Адрес электронной почты
Alsu.Yarullina@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яруллина Алсу Фаридовна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 09:00 GMT +304.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908348408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров Казань
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 09:0004.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908348408Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров Казань
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348408Подведение итогов не позднее Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров
Начальная цена
949 716,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
20.41
20.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 72
Кол-во: 72
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 240
Кол-во: 720
Кол-во: 420
Кол-во: 1020
Кол-во: 720
Кол-во: 510
Кол-во: 210
Кол-во: 2400
Кол-во: 120
Кол-во: 180
Кол-во: 123
Кол-во: 204
Кол-во: 24
Кол-во: 120
Кол-во: 36
Кол-во: 330
Кол-во: 294
Кол-во: 36
Кол-во: 180
Кол-во: 18
Кол-во: 720
Кол-во: 36
Кол-во: 360
Кол-во: 360
Кол-во: 36
Кол-во: 84
Кол-во: 54
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