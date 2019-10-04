СП-848 (2807) Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. Поставка: Поставка 2 партиями равными долями, согласно Заявке Не позднее 30 календарных дней с даты подписания Заявки Подача первой заявки – 4 квартал 2019 г. Подача второй заявки – 2 квартал 2020 г.