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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП945076
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Апгрейд лицензий 1С КОРП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4291
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
vl.fedorchenko@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федорченко Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Апгрейд лицензий 1С КОРП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 11:00 GMT +302.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945076Дата и время окончания срока приема заявок Апгрейд лицензий 1С КОРПМосква
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945076Подведение итогов не позднее Апгрейд лицензий 1С КОРПМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Апгрейд лицензий 1С КОРП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
58.29.50.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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