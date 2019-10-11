Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3(трех) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных Работ, Исполнитель представляет Заказчику счет на оплату по договору в размере 100% (ста процентов) от стоимости Работ. Заказчик осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания настоящего Договора. Срок выполнения Работ 30 (тридцать) календарных дней.