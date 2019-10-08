Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: Оплата услуг, производится в следующем порядке: Исполнитель отправляет скан-копии Акта сдачи-приемки оказанных услуг и счёта на адрес электронной почты ответственного лица Заказчика Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по факту оказания (после оказания) услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Платежи по Договору производятся в порядке безналичного расчёта путем перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчетный счет Исполнителя Условия поставки: Производится силами и за счёт Исполнителя не позднее, чем через 72 часа с момента выгрузки данных, необходимых Исполнителю для оказания услуг по Заявке Заказчика