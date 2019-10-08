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    Главная / Торги / СП-908: Услуги по изготовлению и доставке квитанций, уведомлений и других материалов в виде бесконвертных почтовых отправлений

    СП-908: Услуги по изготовлению и доставке квитанций, уведомлений и других материалов в виде бесконвертных почтовых отправлений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908340763Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по изготовлению и доставке квитанций, уведомлений и других материалов в виде бесконвертных почтовых отправленийКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908340763

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СП-908: Услуги по изготовлению и доставке квитанций, уведомлений и других материалов в виде бесконвертных почтовых отправлений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Информационная карта (Форма заявки)

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 279-78-39

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Rishat.Gilmutdinov@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гильмутдинов Ришат Фанисович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Услуги печатные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по изготовлению и доставке квитанций, уведомлений и других материалов в виде бесконвертных почтовых отправлений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908340763Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по изготовлению и доставке квитанций, уведомлений и других материалов в виде бесконвертных почтовых отправленийКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 09:0008.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908340763Дата и время вскрытия заявок Услуги по изготовлению и доставке квитанций, уведомлений и других материалов в виде бесконвертных почтовых отправленийКазань

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908340763Подведение итогов не позднее Услуги по изготовлению и доставке квитанций, уведомлений и других материалов в виде бесконвертных почтовых отправленийКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908340763Подведение итогов не позднее Услуги по изготовлению и доставке квитанций, уведомлений и других материалов в виде бесконвертных почтовых отправленийКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по изготовлению и доставке квитанций, уведомлений и других материалов в виде бесконвертных почтовых отправлений

    Начальная цена

    13 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложению № 2 Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка тиража в пункты назначения Заказчика, которые будут указаны в Заявке (не более двух пунктов в г. Казани)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Оплата услуг, производится в следующем порядке: Исполнитель отправляет скан-копии Акта сдачи-приемки оказанных услуг и счёта на адрес электронной почты ответственного лица Заказчика Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по факту оказания (после оказания) услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Платежи по Договору производятся в порядке безналичного расчёта путем перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчетный счет Исполнителя Условия поставки: Производится силами и за счёт Исполнителя не позднее, чем через 72 часа с момента выгрузки данных, необходимых Исполнителю для оказания услуг по Заявке Заказчика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    18.12.1

    Услуги печатные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по изготовлению и доставке квитанций, уведомлений и других материалов в виде бесконвертных почтовых отправлений"

    Кол-во: 1

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