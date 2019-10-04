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    Главная / Торги / Выполнение работ по строительству структурированной кабельной системы

    Выполнение работ по строительству структурированной кабельной системы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933962Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству структурированной кабельной системыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933962

    Уникальный номер закупки

    473-КД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по строительству структурированной кабельной системы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация ОЗП 473-КД

    Информационная карта_ред. 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@tek-inform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохоров Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по строительству структурированной кабельной системы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933962Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству структурированной кабельной системыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 11:0004.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933962Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству структурированной кабельной системыМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 18:0028.10.2019 18:0028.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933962Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству структурированной кабельной системыМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 18:0028.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933962Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству структурированной кабельной системыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по строительству структурированной кабельной системы

    Начальная цена

    4 452 199,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    42.22.22

    Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по строительству структурированной кабельной системы"

    Кол-во: 0

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