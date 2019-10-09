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    Главная / Торги / Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту служебного автотранспорта для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту служебного автотранспорта для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 11:5909.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908339812Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание автотранспорта СмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908339812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту служебного автотранспорта для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к Заявке Участника

    Документация запроса предложений в электронной форме

    Извещение

    Приложение №1 к ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 61-11-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    marashuk@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маращук Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    транспорт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 23:5911.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908339812Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание автотранспорта Смоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание автотранспорта

    Начальная цена

    480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - безналичный расчет в форме последующей оплаты. Оплата услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - безналичный расчет в форме последующей оплаты. Оплата услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

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