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Номер извещения
ГП933961
Уникальный номер закупки
ЮНГ-19-103
Наименование закупки
Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D в пределах Сядорского у.н.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-61
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Golovkov.Egor@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головков Егор Игоревич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D в пределах Сядорского у.н.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 12:00 GMT +311.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933961Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D в пределах Сядорского у.н.Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 12:1011.10.2019 12:1011.10.2019 12:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933961Дата и время вскрытия заявок Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D в пределах Сядорского у.н.Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
06.12.2019 21:0006.12.2019 21:0006.12.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933961Подведение итогов не позднее Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D в пределах Сядорского у.н.Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D в пределах Сядорского у.н.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ и ГТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗ и ГТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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