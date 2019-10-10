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Номер извещения
ГП933959
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортировка (временный вывоз) авиатранспортом, включая таможенное оформление, системы лазерной координатно-измерительной по маршруту г. Колпино (Россия) -г.Алмалык (Узбекистан) и обратно
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Marina.Smolina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Смолина Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Транспортировка (временный вывоз) авиатранспортом, включая таможенное оформление, системы лазерной координатно-измерительной по маршруту г. Колпино (Россия) -г.Алмалык (Узбекистан) и обратно
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 11:00 GMT +310.10.2019 11:0010.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933959Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка (временный вывоз) авиатранспортом, включая таможенное оформление, системы лазерной координатно-измерительной по маршруту г. Колпино (Россия) -г.Алмалык (Узбекистан) и обратно Колпино
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 11:0010.10.2019 11:0010.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933959Дата и время вскрытия заявок Транспортировка (временный вывоз) авиатранспортом, включая таможенное оформление, системы лазерной координатно-измерительной по маршруту г. Колпино (Россия) -г.Алмалык (Узбекистан) и обратно Колпино
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 14:0031.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933959Подведение итогов не позднее Транспортировка (временный вывоз) авиатранспортом, включая таможенное оформление, системы лазерной координатно-измерительной по маршруту г. Колпино (Россия) -г.Алмалык (Узбекистан) и обратно Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933959Подведение итогов не позднее Транспортировка (временный вывоз) авиатранспортом, включая таможенное оформление, системы лазерной координатно-измерительной по маршруту г. Колпино (Россия) -г.Алмалык (Узбекистан) и обратно Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортировка (временный вывоз) авиатранспортом, включая таможенное оформление, системы лазерной координатно-измерительной по маршруту г. Колпино (Россия) -г.Алмалык (Узбекистан) и обратно
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Алмалык (Узбекистан)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
51.21.14.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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