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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к котлам отопления

    Поставка запасных частей к котлам отопления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 09:5904.10.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908339900Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к котлам отопления VaillantМесто рассмотрения (первых частей заявок, вторых частей заявок), оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений, подведение итогов 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908339900

    Уникальный номер закупки

    20-ЦСО-09/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к котлам отопления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Почтовый адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 4912 93-73-76

    Факс

    +7 4912 93-73-33

    Адрес электронной почты

    evg@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гамазкова Елена Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Место рассмотрения (первых частей заявок, вторых частей заявок), оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений, подведение итогов 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Закупки и тендеры Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к котлам отопления Vaillant

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201909.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908339900Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к котлам отопления VaillantМесто рассмотрения (первых частей заявок, вторых частей заявок), оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений, подведение итогов 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к котлам отопления Vaillant

    Начальная цена

    732 694,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией запроса предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, г. Москва и/или Московская область Поставка партии Товара осуществляется на условиях самовывоза Покупателем партии Товара со склада Поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией запроса предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Классификатор ОКПД2

    25.21.13.000

    Части водогрейных котлов центрального отопления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство радиаторов и котлов центрального отопления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасные части котлов к котлам отопления в соответствии с Техническим заданием Документации запроса предложений в эл. форме"

    Кол-во: 168

    "Позиция 2"

    "Запасные части котлов к котлам отопления в соответствии с Техническим заданием Документации запроса предложений в эл. форме"

    Кол-во: 70

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