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Номер извещения
31908339644
Уникальный номер закупки
1169
Наименование закупки
Приобретение и монтаж крышного кондиционера холодопроизводительностью 124,9 кВт в корпусе № 30
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1
Почтовый адрес
410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1
Контактный телефон
+7 8452 69-31-25
Факс
+7 8452 69-28-32
Адрес электронной почты
korpus_ouz@npcap.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бут Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1
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Приобретение и монтаж крышного кондиционера холодопроизводительностью 124,9кВт в корпусе №30
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение и монтаж крышного кондиционера холодопроизводительностью 124,9кВт в корпусе №30
Начальная цена
2 985 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сведения указаны в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Сведения указаны в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
28.25.12.110
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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