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Номер извещения
ГП933969
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А) ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454133, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, п. Аэропорт, Здание летного отряда, -
Почтовый адрес
454133, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, п. Аэропорт, Здание летного отряда, -
Контактный телефон
+7 351 778-36-76
Факс
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Адрес электронной почты
ilipskaya@cekport.ru
Ф.И.О. контактного лица
Липская Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А)ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 12:00 GMT +330.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933969Дата и время окончания срока приема заявок Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А)ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)Челябинск
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 12:0002.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933969Подведение итогов не позднее Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А)ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А)ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)
Начальная цена
1 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454133, г. Челябинск, п. Аэропорт, складРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454133, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, п. Аэропорт, Здание летного отряда, -
27.2
27.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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