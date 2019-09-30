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    Главная / Торги / Поставка Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А) ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)

    Поставка Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А) ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933969Дата и время окончания срока приема заявок Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А)ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933969

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А) ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приглашение

    реквизиты заказчика

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ
    Все закупки и тендеры АОЧАП

    Юридический адрес

    454133, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, п. Аэропорт, Здание летного отряда, -

    Почтовый адрес

    454133, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, п. Аэропорт, Здание летного отряда, -

    Контактный телефон

    +7 351 778-36-76

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ilipskaya@cekport.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липская Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Батареи и аккумуляторы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А)ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 12:00 GMT +330.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933969Дата и время окончания срока приема заявок Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А)ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2019 12:0002.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933969Подведение итогов не позднее Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А)ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.201902.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933969Подведение итогов не позднее Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А)ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А)ДТ 12045 12V 4.5Ah DELTA BATTERY ( или эквивалент)

    Начальная цена

    1 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454133, г. Челябинск, п. Аэропорт, складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту поставки в течение 10 рабочих дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОЧАП
    Все закупки и тендеры АОЧАП

    Адрес местонахождения

    454133, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, п. Аэропорт, Здание летного отряда, -

    Классификатор ОКПД2

    27.2

    Батареи и аккумуляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор (АКБ 12В 4,5А)"

    Кол-во: 2

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