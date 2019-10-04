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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908346094
Уникальный номер закупки
272584
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме по номенклатурной группе "Пожарные средства"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косенков Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению Запрос котировок в электронной форме
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.10.201909.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908346094Подведение итогов не позднее Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос котировок в электронной форме
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
Начальная цена
2 511 496,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос котировок в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос котировок в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
28.29
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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