Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами договора, Подрядчик представляет Заказчику счет на предварительную оплату в размере 50% от стоимости Работ. Заказчик осуществляет предварительную оплату по договору на основании счета, полученного от Подрядчика в течение 30 календарных дней cдаты подписания сторонами договора. В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных Работ, Подрядчик представляет Заказчику счет на окончательную оплату по договору в размере 50% от стоимости Работ. Заказчик осуществляет окончательную оплату по договору на основании счета, полученного от Подрядчика в течение 30 календарных дней c даты подписания сторонами акта выполненных работ. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 25 рабочих дней с даты получения аванса. Сроки проведения работ установлены в ТЗ (Приложение №2 к проекту договора)