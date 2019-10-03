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    Главная / Торги / Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22

    Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 03:0003.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933947Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22 р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933947

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 09:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 029

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ivchenkoAV@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивченко Александра Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 03:00 GMT +303.10.2019 03:0003.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933947Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22 р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 03:0003.10.2019 03:0003.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933947Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22 р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2019 11:0009.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933947Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22 р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201909.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933947Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22 р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, ул. Клубная, д.22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Конкурсные заявки должны соответствовать условиям выполнения закупки, содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя. Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Оплата производится по факту полного исполнения условий закупки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    22.23.14.130

    Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые

    13.99.99.240

    Услуги по изготовлению отделочных деталей по индивидуальному заказу населения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    30.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22 "

    Кол-во: 1

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