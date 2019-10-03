www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933947
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 09:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 029
Факс
--
Адрес электронной почты
ivchenkoAV@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивченко Александра Валерьевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 03:00 GMT +303.10.2019 03:0003.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933947Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22 р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 03:0003.10.2019 03:0003.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933947Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22 р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 11:0009.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933947Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22 р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, ул. Клубная, д.22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
22.23.14.130
13.99.99.240
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.