"Изготовление, поставка и монтаж штор для офиса, расположенного по ул. Клубная д.22 "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Конкурсные заявки должны соответствовать условиям выполнения закупки, содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя. Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Оплата производится по факту полного исполнения условий закупки.