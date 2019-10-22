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Номер извещения
ГП933942
Уникальный номер закупки
547-624/19
Наименование закупки
Замена входных дверей в АБК цеха 40 (литер 78, инв. №29844)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 09:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 963 850-92-64
Факс
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Адрес электронной почты
Irina.Shevchenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Замена входных дверей в АБК цеха 40 (литер 78, инв. №29844)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2019 08:00 GMT +322.10.2019 08:0022.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933942Дата и время окончания срока приема заявок Замена входных дверей в АБК цеха 40 (литер 78, инв. №29844)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2019 08:0022.10.2019 08:0022.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933942Дата и время вскрытия заявок Замена входных дверей в АБК цеха 40 (литер 78, инв. №29844)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
23.12.2019 08:0023.12.2019 08:0023.12.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933942Подведение итогов не позднее Замена входных дверей в АБК цеха 40 (литер 78, инв. №29844)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена входных дверей в АБК цеха 40 (литер 78, инв. №29844)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Замена входных дверей в АБК цеха 40 (литер 78, инв. №29844)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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