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    Главная / Торги / Поставка обечайки 09Г2С 2028130

    Поставка обечайки 09Г2С 2028130

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 06:0002.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933941Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обечайки 09Г2С 2028130ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933941

    Уникальный номер закупки

    546-562/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка обечайки 09Г2С 2028130

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 09:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Поставка обечайки 09Г2С 2028130

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-34

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.v.shamanaev@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаманаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка обечайки 09Г2С 2028130

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 06:00 GMT +302.10.2019 06:0002.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933941Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обечайки 09Г2С 2028130Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 06:0002.10.2019 06:0002.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933941Дата и время вскрытия заявок Поставка обечайки 09Г2С 2028130Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:3031.10.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933941Подведение итогов не позднее Поставка обечайки 09Г2С 2028130Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка обечайки 09Г2С 2028130

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    товар поставляется в соответствии с заявкой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО Уралхиммаш, г.ГлазовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставщик осуществляет доставку товара покупателю в г.Глазов срок поставки 15.10.19 договор в редакции ПАО Уралхиммаш
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поковка"

    Кол-во: 0

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