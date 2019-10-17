www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908339246
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и монтаж приборов КИПиА для УПСВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 846 276-25-05 доб. 4054
Факс
+7 35352 6-42-74
Адрес электронной почты
RPalatov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Палатов Р. Т.
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов КИПиА для УПСВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 11:00 GMT +317.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908339246Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов КИПиА для УПСВ Самара
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2019 11:0017.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908339246Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов КИПиА для УПСВ Самара
Подведение итогов не позднее
18.11.2019 15:0018.11.2019 15:0018.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908339246Подведение итогов не позднее Поставка приборов КИПиА для УПСВ Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов КИПиА для УПСВ
Начальная цена
442 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
27.3
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.