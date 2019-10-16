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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования (промышленная мебель) и выполнение работ

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования (промышленная мебель) и выполнение работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 07:0016.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908339202Дата и время окончания срока приема заявок Промышленная мебель и выполнение раборт ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908339202

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования (промышленная мебель) и выполнение работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    проект договора

    договор залога

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 90-32-20

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпова Лилия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Ключевые слова:

    мебель

    Список лотов

    Лот 1

    Промышленная мебель и выполнение раборт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 07:00 GMT +316.10.2019 07:0016.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908339202Дата и время окончания срока приема заявок Промышленная мебель и выполнение раборт Ижевск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 14:0024.10.2019 14:0024.10.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908339202Дата окончания срока рассмотрения заявок Промышленная мебель и выполнение раборт Ижевск

    Дата и время проведения

    28.10.2019 09:0028.10.2019 09:0028.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908339202Дата и время проведения Промышленная мебель и выполнение раборт Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 14:0028.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908339202Подведение итогов не позднее Промышленная мебель и выполнение раборт Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908339202Подведение итогов не позднее Промышленная мебель и выполнение раборт Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Промышленная мебель и выполнение раборт

    Начальная цена

    2 579 665,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.190

    Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей мебели"

    Кол-во: 1

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