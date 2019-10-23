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Номер извещения
ГП933937
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: " Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. III очередь.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 08:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-04
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Ivanova.Anastasiya@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
629305, РФ, Тюменская область, Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 "Деловой центр Юг", 3 блок
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Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: " Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. III очередь".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 17:00 GMT +323.10.2019 17:0023.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933937Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: " Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. III очередь".629305, РФ, Тюменская область, Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 "Деловой центр Юг", 3 блок
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2019 17:3023.10.2019 17:3023.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933937Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: " Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. III очередь".629305, РФ, Тюменская область, Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 "Деловой центр Юг", 3 блок
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 14:0028.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933937Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: " Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. III очередь".629305, РФ, Тюменская область, Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 "Деловой центр Юг", 3 блок
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933937Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: " Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. III очередь".629305, РФ, Тюменская область, Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 "Деловой центр Юг", 3 блок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: " Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. III очередь".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно задания ПИР
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно задания ПИРРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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