Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата работ по Договору осуществляется в следующем порядке: Оплата Работ по 1-му этапу осуществляется в следующем порядке: 90% от стоимости работ по выполнению инженерных изысканий, Заказчик оплачивает в течение 30 календарных дней с момента выполнения инженерных изысканий на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами,  5 экземпляров результата инженерных изысканий (трассировки линейных сооружений/результатов съемки подземных коммуникаций и сооружений/инженерно-топографических планов). Окончательная оплата стоимости выполненных по 1-му этапу, в размере 10%, с учетом ранее произведенных платежей, в том числе НДС, производится Заказчиком, в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ и оказания услуг (выполнения поручения) по договору на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами,  5 экземпляров проектной (рабочей) документации,  правоустанавливающие документы на земельный(ые) участок (-ки) для получения разрешения на строительство/реконструкцию и государственной регистрации права (заключение и регистрация договора аренды или соглашение о сервитуте и т.п.), зарегистрированный договор аренды (субаренды) в зависимости от разрешенного использования земельного участка;  положительное заключение внутренней экспертизы (согласно процедуре управления проектированием объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ГК «РОСВОДОКАНАЛ»); Оплата работ по 2-му этапу осуществляется в следующем порядке: 90% от стоимости выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура СМР, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС);  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2);  справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);  акт об оказании услуг;  журнал учета выполненных работ (форма КС-6а)  накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15);  товарная накладная (форма ТОРГ-12);  первичная учетная документация (форма М-19, М-29);  акт о приеме (поступлении) оборудования (ОС-14);  акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15);  счет-фактуры, товарные накладные, платежные поручения на приобретаемый материал силами Подрядчика. комплект исполнительной документации: - общий журнал работ; - журнал производства работ (специальные журналы: журнал сварочных работ, журнал изоляционных работ и пр); - подписанные Сторонами акты предварительных испытаний результата Работ, подтверждающие соответствие результата Работ требованиям технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям и требованиям производителей оборудования и материалов, использованных при производстве Работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - эксплуатационная документация результата Работ; - исполнительную-топографическую съемку с нанесением на топооснову геофонда города; - свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению Работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков Работ; - другую документацию согласно Перечню приемо-сдаточной документации по сетям водопровода и канализации (Приложение № 8). Окончательную оплату за выполненные работы по 2-му этапу в размере 10% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после оформления Подрядчиком и подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). Заказчик вправе частями принимать выполненные работы по формам КС-2, КС-3 и частями производить оплату работ. Оплата работ по 3-му этапу осуществляется в следующем порядке: 100% от стоимости выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов: счет на оплату;  счет-фактура;  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами;  2 экземпляра технического плана. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ - не более 165 дней с даты заключения договора на подключение (присоединение) (ПИР –90 календарных дней, подготовка тех. плана 5 раб. дней (с момента получения заявки с исходными данными), СМР- 75 календарных дней). Восстановление нарушенного благоустройства в летнем варианте - не позднее 01.06.2020г.