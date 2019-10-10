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    Главная / Торги / МИ-072-ПИР-СМР-ИП-19 На право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в границах улицы Дамбовская в г.Тюмень 1 очередь строительства: Многоэтажный двухсекционный жилой дом ГП-1 со встроенно-пристроенными автостоянкой и объектами соцкультбыта, расположенный по адресу: г.Тюмень, в границах улицы Дамбовская (этажность 24 этажа (22 жилых, техподполье и чердак), 440 квартир, общая площадь жилых помещений в ГП-1 – 17541,6 м2)»

    МИ-072-ПИР-СМР-ИП-19 На право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в границах улицы Дамбовская в г.Тюмень 1 очередь строительства: Многоэтажный двухсекционный жилой дом ГП-1 со встроенно-пристроенными автостоянкой и объектами соцкультбыта, расположенный по адресу: г.Тюмень, в границах улицы Дамбовская (этажность 24 этажа (22 жилых, техподполье и чердак), 440 квартир, общая площадь жилых помещений в ГП-1 – 17541,6 м2)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908339007Дата и время окончания срока приема заявок МИ-072-ПИР-СМР-ИП-19 На право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в границах улицы Дамбовская в г.Тюмень 1 очередь строительства: Многоэтажный двухсекционный жилой дом ГП-1 со встроенно-пристроенными автостоянкой и объектами соцкультбыта, расположенный по адресу: г.Тюмень, в границах улицы Дамбовская (этажность 24 этажа (22 жилых, техподполье и чердак), 440 квартир, общая площадь жилых помещений в ГП-1 – 17541,6 м2)» г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908339007

    Уникальный номер закупки

    МИ-072-ПИР-СМР-ИП-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ-072-ПИР-СМР-ИП-19 На право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в границах улицы Дамбовская в г.Тюмень 1 очередь строительства: Многоэтажный двухсекционный жилой дом ГП-1 со встроенно-пристроенными автостоянкой и объектами соцкультбыта, расположенный по адресу: г.Тюмень, в границах улицы Дамбовская (этажность 24 этажа (22 жилых, техподполье и чердак), 440 квартир, общая площадь жилых помещений в ГП-1 – 17541,6 м2)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 07:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    5. Приложение №2 к ЗД -Проект Договора

    7. Приложение №3 к ЗД - Формы подачи предложений

    1. МИ-072-ПИР-СМР-ИП-19 Информационная карта

    2. Приложение №1.1. к ЗД- Техническое задание

    3. Приложение №1.2. к ЗД- Техническое задание

    4. Приложения к Техническому заданию

    6. Приложения к Договору

    8. Приложение №3.1 к Формам - Календарный график

    9. Приложение №4 к ЗД - Критерии оценки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1736

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    e.yshakova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    рис, строительство

    Список лотов

    Лот 1

    МИ-072-ПИР-СМР-ИП-19 На право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в границах улицы Дамбовская в г.Тюмень 1 очередь строительства: Многоэтажный двухсекционный жилой дом ГП-1 со встроенно-пристроенными автостоянкой и объектами соцкультбыта, расположенный по адресу: г.Тюмень, в границах улицы Дамбовская (этажность 24 этажа (22 жилых, техподполье и чердак), 440 квартир, общая площадь жилых помещений в ГП-1 – 17541,6 м2)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 08:00 GMT +310.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908339007Дата и время окончания срока приема заявок МИ-072-ПИР-СМР-ИП-19 На право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в границах улицы Дамбовская в г.Тюмень 1 очередь строительства: Многоэтажный двухсекционный жилой дом ГП-1 со встроенно-пристроенными автостоянкой и объектами соцкультбыта, расположенный по адресу: г.Тюмень, в границах улицы Дамбовская (этажность 24 этажа (22 жилых, техподполье и чердак), 440 квартир, общая площадь жилых помещений в ГП-1 – 17541,6 м2)» г. Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    08.11.2019 12:0008.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908339007Подведение итогов не позднее МИ-072-ПИР-СМР-ИП-19 На право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в границах улицы Дамбовская в г.Тюмень 1 очередь строительства: Многоэтажный двухсекционный жилой дом ГП-1 со встроенно-пристроенными автостоянкой и объектами соцкультбыта, расположенный по адресу: г.Тюмень, в границах улицы Дамбовская (этажность 24 этажа (22 жилых, техподполье и чердак), 440 квартир, общая площадь жилых помещений в ГП-1 – 17541,6 м2)» г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.11.201908.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908339007Подведение итогов не позднее МИ-072-ПИР-СМР-ИП-19 На право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в границах улицы Дамбовская в г.Тюмень 1 очередь строительства: Многоэтажный двухсекционный жилой дом ГП-1 со встроенно-пристроенными автостоянкой и объектами соцкультбыта, расположенный по адресу: г.Тюмень, в границах улицы Дамбовская (этажность 24 этажа (22 жилых, техподполье и чердак), 440 квартир, общая площадь жилых помещений в ГП-1 – 17541,6 м2)» г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ-072-ПИР-СМР-ИП-19 На право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в границах улицы Дамбовская в г.Тюмень 1 очередь строительства: Многоэтажный двухсекционный жилой дом ГП-1 со встроенно-пристроенными автостоянкой и объектами соцкультбыта, расположенный по адресу: г.Тюмень, в границах улицы Дамбовская (этажность 24 этажа (22 жилых, техподполье и чердак), 440 квартир, общая площадь жилых помещений в ГП-1 – 17541,6 м2)»

    Начальная цена

    16 350 209,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложению №1.1-1.2, №2 Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, в границах улицы ДамбовскаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата работ по Договору осуществляется в следующем порядке: Оплата Работ по 1-му этапу осуществляется в следующем порядке: 90% от стоимости работ по выполнению инженерных изысканий, Заказчик оплачивает в течение 30 календарных дней с момента выполнения инженерных изысканий на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами,  5 экземпляров результата инженерных изысканий (трассировки линейных сооружений/результатов съемки подземных коммуникаций и сооружений/инженерно-топографических планов). Окончательная оплата стоимости выполненных по 1-му этапу, в размере 10%, с учетом ранее произведенных платежей, в том числе НДС, производится Заказчиком, в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ и оказания услуг (выполнения поручения) по договору на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами,  5 экземпляров проектной (рабочей) документации,  правоустанавливающие документы на земельный(ые) участок (-ки) для получения разрешения на строительство/реконструкцию и государственной регистрации права (заключение и регистрация договора аренды или соглашение о сервитуте и т.п.), зарегистрированный договор аренды (субаренды) в зависимости от разрешенного использования земельного участка;  положительное заключение внутренней экспертизы (согласно процедуре управления проектированием объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ГК «РОСВОДОКАНАЛ»); Оплата работ по 2-му этапу осуществляется в следующем порядке: 90% от стоимости выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура СМР, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС);  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2);  справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);  акт об оказании услуг;  журнал учета выполненных работ (форма КС-6а)  накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15);  товарная накладная (форма ТОРГ-12);  первичная учетная документация (форма М-19, М-29);  акт о приеме (поступлении) оборудования (ОС-14);  акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15);  счет-фактуры, товарные накладные, платежные поручения на приобретаемый материал силами Подрядчика. комплект исполнительной документации: - общий журнал работ; - журнал производства работ (специальные журналы: журнал сварочных работ, журнал изоляционных работ и пр); - подписанные Сторонами акты предварительных испытаний результата Работ, подтверждающие соответствие результата Работ требованиям технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям и требованиям производителей оборудования и материалов, использованных при производстве Работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - эксплуатационная документация результата Работ; - исполнительную-топографическую съемку с нанесением на топооснову геофонда города; - свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению Работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков Работ; - другую документацию согласно Перечню приемо-сдаточной документации по сетям водопровода и канализации (Приложение № 8). Окончательную оплату за выполненные работы по 2-му этапу в размере 10% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после оформления Подрядчиком и подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). Заказчик вправе частями принимать выполненные работы по формам КС-2, КС-3 и частями производить оплату работ. Оплата работ по 3-му этапу осуществляется в следующем порядке: 100% от стоимости выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов: счет на оплату;  счет-фактура;  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами;  2 экземпляра технического плана. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ - не более 165 дней с даты заключения договора на подключение (присоединение) (ПИР –90 календарных дней, подготовка тех. плана 5 раб. дней (с момента получения заявки с исходными данными), СМР- 75 календарных дней). Восстановление нарушенного благоустройства в летнем варианте - не позднее 01.06.2020г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " На право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в границах улицы Дамбовская в г.Тюмень 1 очередь строительства: Многоэтажный двухсекционный жилой дом ГП-1 со встроенно-пристроенными автостоянкой и объектами соцкультбыта, расположенный по адресу: г.Тюмень, в границах улицы Дамбовская (этажность 24 этажа (22 жилых, техподполье и чердак), 440 квартир, общая площадь жилых помещений в ГП-1 – 17541,6 м2)»"

    Кол-во: 1

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