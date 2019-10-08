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Номер извещения
31908338994
Уникальный номер закупки
173
Наименование закупки
Поставка лакокрасочных материалов для филиалов АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 07:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-84
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудницкий О. В.
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поставка лакокрасочных материалов для филиалов АО «ГК «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 08:00 GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908338994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для филиалов АО «ГК «Северавтодор»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 08:0008.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908338994Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов для филиалов АО «ГК «Северавтодор»Сургут
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 08:0011.10.2019 08:0011.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908338994Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для филиалов АО «ГК «Северавтодор»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочных материалов для филиалов АО «ГК «Северавтодор»
Начальная цена
3 795 945,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке и технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
46.73.14
46.73.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6689.33
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