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Номер извещения
31908338850
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора поставки комплектующих для сетевых насосов ООО «Теплосеть» на 2019 год» (3 лота).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 06:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Контактный телефон
+7 39151 9-05-17
Факс
+7 39151 9-05-10
Адрес электронной почты
Irina.Kolmakova@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Колмакова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
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Поставка комплектующих для насоса СЭ 800-100-11
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.10.201918.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908338850Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплектующих для насоса СЭ 800-100-11 ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 12:0015.11.2019 12:0015.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908338850Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для насоса СЭ 800-100-11 ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для насоса СЭ 800-100-11
Начальная цена
300 940,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещения
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
28.13.13.000
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 22
Поставка комплектующих для насоса СЭ 1250-70-11 и К45/30.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.10.201918.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908338850Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплектующих для насоса СЭ 1250-70-11 и К45/30. ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 12:0015.11.2019 12:0015.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908338850Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для насоса СЭ 1250-70-11 и К45/30. ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для насоса СЭ 1250-70-11 и К45/30.
Начальная цена
580 180,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещения
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
28.13.13.000
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Поставка насосов СД220/22,5 и СМ250-200-400А/6.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.10.201918.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908338850Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка насосов СД220/22,5 и СМ250-200-400А/6.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 12:0015.11.2019 12:0015.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908338850Подведение итогов не позднее Поставка насосов СД220/22,5 и СМ250-200-400А/6.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосов СД220/22,5 и СМ250-200-400А/6.
Начальная цена
525 190,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещения
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
28.13.13.000
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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