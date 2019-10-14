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    Главная / Торги / пробоотборник маятниковый ПММ-20

    пробоотборник маятниковый ПММ-20

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 15:3014.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933930Дата и время окончания срока приема заявок ПРОБООТБОРНИК МАЯТНИКОВЫЙ ПММ-20НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933930

    Уникальный номер закупки

    44

    Номер закупки

    Наименование закупки

    пробоотборник маятниковый ПММ-20

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 05:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    зд

    проект спецификации

    тех задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 411 14-79669 доб. 5

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Irina.Kazyra@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Казыра Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПРОБООТБОРНИК МАЯТНИКОВЫЙ ПММ-20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 15:30 GMT +314.10.2019 15:3014.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933930Дата и время окончания срока приема заявок ПРОБООТБОРНИК МАЯТНИКОВЫЙ ПММ-20Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    18.11.2019 11:3018.11.2019 11:3018.11.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933930Подведение итогов не позднее ПРОБООТБОРНИК МАЯТНИКОВЫЙ ПММ-20Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.11.201918.11.2019 11:3018.11.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933930Подведение итогов не позднее ПРОБООТБОРНИК МАЯТНИКОВЫЙ ПММ-20Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПРОБООТБОРНИК МАЯТНИКОВЫЙ ПММ-20

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    тех задание

    26.09.2019

    проект спецификации

    26.09.2019

    ЗД

    26.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробоотборник маятниковый ПММ-20"

    Кол-во: 1

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