www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933929
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 04:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 108
Факс
--
Адрес электронной почты
bokareva@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бокарева Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовый
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 02:00 GMT +303.10.2019 02:0003.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933929Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовыйр.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 02:0003.10.2019 02:0003.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933929Дата и время вскрытия заявок Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовыйр.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 11:0009.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933929Подведение итогов не позднее Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовыйр.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовый
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, р-н Ванинский, р.п. Ванино, от здания офиса по ул. Клубная 22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
42.11.20.000
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.