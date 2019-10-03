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    Главная / Торги / Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовый

    Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 02:0003.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933929Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовыйр.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933929

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 04:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 108

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bokareva@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокарева Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовый

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 02:00 GMT +303.10.2019 02:0003.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933929Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовыйр.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 02:0003.10.2019 02:0003.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933929Дата и время вскрытия заявок Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовыйр.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2019 11:0009.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933929Подведение итогов не позднее Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовыйр.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201909.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933929Подведение итогов не позднее Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовыйр.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор подрядчика на устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовый

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, р-н Ванинский, р.п. Ванино, от здания офиса по ул. Клубная 22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    проект договора

    26.09.2019

    закупочная документация

    26.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство тротуара в р.п. Ванино по ул. Клубной и ул. Пионерской, устройство участка подъездной автодороги по пер. Садовый"

    Кол-во: 1

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