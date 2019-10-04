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    Главная / Торги / поставка жалюзи и рулонных штор для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    поставка жалюзи и рулонных штор для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 09:3004.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908343259Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жалюзи и рулонных штор для нужд ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908343259

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка жалюзи и рулонных штор для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 17:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Обоснование цены

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Юридический адрес

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    Почтовый адрес

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Контактный телефон

    +7 495 958-29-11 доб. 1378

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rea.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дёрова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка жалюзи и рулонных штор для нужд ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201908.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908343259Подведение итогов не позднее Поставка жалюзи и рулонных штор для нужд ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жалюзи и рулонных штор для нужд ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

    Начальная цена

    1 354 328,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением о проведении открытого запроса котировок в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением о проведении открытого запроса котировок в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением о проведении открытого запроса котировок в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Адрес местонахождения

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Классификатор ОКПД2

    13.92.29.190

    Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.4

    Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Горизонтальные жалюзи 715х1860 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Горизонтальные жалюзи 640х1210 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Горизонтальные жалюзи 740х1860 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Горизонтальные жалюзи 670х1210 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Горизонтальные жалюзи 740х600 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Горизонтальные жалюзи 780х1210 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Горизонтальные жалюзи 760х600 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Горизонтальные жалюзи 880х600 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Горизонтальные жалюзи 880х1860 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Рулонная штора LVT 2350х2100 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Рулонная штора LVT 1500х2100 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Горизонтальные жалюзи 750х1860 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Горизонтальные жалюзи 670х1210 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Горизонтальные жалюзи 770х600 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Горизонтальные жалюзи 770х1210 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Горизонтальные жалюзи 660х1110 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Горизонтальные жалюзи 580Х1070 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Горизонтальные жалюзи 2160Х600 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Горизонтальные жалюзи 980х1830 "

    Кол-во: 119

    "Позиция 20"

    "Горизонтальные жалюзи 990х1570 "

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Горизонтальные жалюзи 1090х850 "

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Горизонтальные жалюзи 960Х1840 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Вертикальные жалюзи 2540х2110 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Рулонная штора LVT 1000х1870 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Вертикальные жалюзи 4600х1600 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Вертикальные жалюзи 2250х1600 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Вертикальные жалюзи 900х1630 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Вертикальные жалюзи 1450х1630 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Вертикальные жалюзи 1400х1630 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Вертикальные жалюзи 1550х1590 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Вертикальные жалюзи 1500х1630 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Вертикальные жалюзи 1550х1890 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Вертикальные жалюзи 2350х2060 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Вертикальные жалюзи 1550х1840 "

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Вертикальные жалюзи 1550х1800 "

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Вертикальные жалюзи 1550х1760 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Вертикальные жалюзи 1450х1780 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Вертикальные жалюзи 1550х1780 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Вертикальные жалюзи 1550х1850 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Вертикальные жалюзи 4530х2120 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Вертикальные жалюзи 1550х1790 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Вертикальные жалюзи 1550х1780 "

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Вертикальные жалюзи 1550х1850 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Вертикальные жалюзи 1450х1630 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Вертикальные жалюзи 1450х1770 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Вертикальные жалюзи 2050х1750 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Вертикальные жалюзи 1500х1800 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Вертикальные жалюзи 4460х1950 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Вертикальные жалюзи 2050х1600 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Вертикальные жалюзи 2050х2550 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Вертикальные жалюзи 2350х2850 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Вертикальные жалюзи 2600х1790 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Горизонтальные жалюзи 590х1700 "

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Горизонтальные жалюзи 1420х2300 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Горизонтальные жалюзи 590х400 "

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Рулонная штора UNI 2 500х1550 "

    Кол-во: 7

    "Позиция 57"

    "Рулонная штора UNI 2 1310х1500 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Рулонная штора LVT 1350х1670 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Рулонная штора LVT 900х1600 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Рулонная штора LVT 480х1620 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Рулонная штора LVT 1460х1670 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Рулонная штора LVT 1500х1670 "

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Рулонная штора LVT 480х1620 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Вертикальные жалюзи 1800х2310 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Вертикальные жалюзи 1600х2260 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Вертикальные жалюзи 4370х2370 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Вертикальные жалюзи 5370х2230 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Вертикальные жалюзи 2000х2500 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Вертикальные жалюзи 2000х2550 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Рулонная штора LVT 1900х2470 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Рулонная штора LVT 1950х2470 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Рулонная штора LVT 1350х1900 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Рулонная штора LVT 1400х1900 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Рулонная штора LVT 1600х2500 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Рулонная штора LVT 1400х1900 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Рулонная штора LVT 1500х2000 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Рулонная штора LVT 1500х2250 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Рулонная штора LVT 1500х2000 "

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Рулонная штора LVT 1500х2000 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Рулонная штора LVT 1500х2000 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Рулонная штора LVT 1700х2250 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Рулонная штора LVT 1700х2000 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Рулонная штора LVT 1800х2000 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Рулонная штора LVT 1500х2300 "

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "Рулонная штора LVT 1500х2000 "

    Кол-во: 9

    "Позиция 86"

    "Рулонная штора LVT 2490х2100 "

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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