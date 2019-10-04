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Номер извещения
31908343259
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка жалюзи и рулонных штор для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
Почтовый адрес
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
Контактный телефон
+7 495 958-29-11 доб. 1378
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@rea.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дёрова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка жалюзи и рулонных штор для нужд ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жалюзи и рулонных штор для нужд ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Начальная цена
1 354 328,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением о проведении открытого запроса котировок в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещением о проведении открытого запроса котировок в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Адрес местонахождения
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
13.92.29.190
46.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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