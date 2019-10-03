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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме № 257/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки сварочной проволоки

    Запрос котировок в электронной форме № 257/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки сварочной проволоки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 08:0003.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933900Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочной проволокиКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933900

    Уникальный номер закупки

    257/19-ЗКТЭ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме № 257/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки сварочной проволоки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Условия сроки и порядок проведения закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Контактный телефон

    +7 4842 90-07-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kimti@rempm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Татьяна Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сварочной проволоки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 08:00 GMT +303.10.2019 08:0003.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933900Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочной проволокиКалуга

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 08:0003.10.2019 08:0003.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933900Дата и время вскрытия заявок Поставка сварочной проволокиКалуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 14:0014.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933900Подведение итогов не позднее Поставка сварочной проволокиКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочной проволоки

    Начальная цена

    4 099 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    25.93

    Проволока, цепи и пружины

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сварочная проволока"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
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