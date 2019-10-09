Закупка канцелярских товаров для факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова (4565 шт., 233 упак.).(223.ЗК (МСП).134; Id14436)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

в соответствии с Извещением о закупке

РОССИЯ, Москва, Ленинские горы д.1, стр. 52. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Рассчитать логистику >

в соответствии с Извещением о закупке

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения" Кол-во: 30

"Позиция 3" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 15

"Позиция 4" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 15

"Позиция 5" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 10

"Позиция 6" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 1000

"Позиция 7" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 1000

"Позиция 8" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 50

"Позиция 9" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 5

"Позиция 10" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 15

"Позиция 11" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 500

"Позиция 12" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 40

"Позиция 13" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Производство бумажных канцелярских принадлежностей" Кол-во: 15

"Позиция 15" "Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла" Кол-во: 5

"Позиция 16" "Производство резиновых смесей и изделий из них; производство вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков и профилей" Кол-во: 20

"Позиция 17" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 20

"Позиция 18" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 24

"Позиция 19" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 10

"Позиция 21" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 25

"Позиция 22" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 25

"Позиция 24" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 50

"Позиция 26" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 50

"Позиция 28" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 50

"Позиция 29" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 6

"Позиция 30" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 3

"Позиция 31" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 15

"Позиция 32" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 5

"Позиция 33" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 10

"Позиция 34" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 20

"Позиция 35" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 30

"Позиция 36" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 17

"Позиция 37" "Производство ножевых изделий и столовых приборов" Кол-во: 3

"Позиция 38" "Производство ножевых изделий и столовых приборов" Кол-во: 3

"Позиция 39" "Производство ножевых изделий и столовых приборов" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Производство изделий из проволоки и пружин" Кол-во: 10

"Позиция 41" "Производство изделий из проволоки и пружин" Кол-во: 12

"Позиция 42" "Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, картотек, лотков и т. п.) из недрагоценных металлов" Кол-во: 5

"Позиция 43" "Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, картотек, лотков и т. п.) из недрагоценных металлов" Кол-во: 5

"Позиция 44" "Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов" Кол-во: 30

"Позиция 45" "Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов" Кол-во: 5

"Позиция 47" "Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов" Кол-во: 120

"Позиция 48" "Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов" Кол-во: 100

"Позиция 49" "Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов" Кол-во: 120

"Позиция 50" "Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов" Кол-во: 5

"Позиция 51" "Производство пишущих принадлежностей" Кол-во: 16

"Позиция 52" "Производство пишущих принадлежностей" Кол-во: 700

"Позиция 53" "Производство пишущих принадлежностей" Кол-во: 10

"Позиция 54" "Производство пишущих принадлежностей" Кол-во: 20

"Позиция 55" "Производство пишущих принадлежностей" Кол-во: 100

"Позиция 56" "Производство пишущих принадлежностей" Кол-во: 21

"Позиция 57" "Производство пишущих принадлежностей" Кол-во: 80

"Позиция 58" "Производство пишущих принадлежностей" Кол-во: 5

"Позиция 59" "Производство пишущих принадлежностей" Кол-во: 5

"Позиция 60" "Производство пишущих принадлежностей" Кол-во: 100

"Позиция 61" "Производство клеев" Кол-во: 70

"Позиция 62" "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды" Кол-во: 30