Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в течении 10 дней с момента подписания договора. После подведения итогов аукциона у акционеров АО «Пансионат «Канака» и самого Общества возникает преимущественного право приобретения Акций по цене, установленной по результатам аукциона ( (в соответствии с Уставом АО "Пансионат Канака - до двух месяцев с момента извещения о намерении продажи акций), а также возможности ПАО «МАК «Вымпел» отказаться от заключения договора с победителем аукциона в случае реализации акционерами АО «Пансионат «Канака» или самим обществом преимущественного права приобретения Акций. Договор с победителем аукциона будет подписан по истечении срока преимущественного права.