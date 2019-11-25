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Номер извещения
ГП933903
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа акций АО "Пансионат "Канака"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 17:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ДОМ 10, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ДОМ 10, КОРПУС 1
Контактный телефон
+7 499 152-97-12
Факс
--
Адрес электронной почты
otdel_228@vimpel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Батяева Марина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Продажа акций АО "Пансионат "Канака"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2019 12:00 GMT +325.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933903Дата и время окончания срока приема заявок Продажа акций АО "Пансионат "Канака"Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.11.2019 13:0028.11.2019 13:0028.11.2019 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933903Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа акций АО "Пансионат "Канака"Москва
Дата и время проведения
29.11.2019 10:3029.11.2019 10:3029.11.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП933903Дата и время проведения Продажа акций АО "Пансионат "Канака"Москва
Подведение итогов не позднее
04.12.2019 15:0004.12.2019 15:0004.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933903Подведение итогов не позднее Продажа акций АО "Пансионат "Канака"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа акций АО "Пансионат "Канака"
Начальная цена
239 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
23 900 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 655 обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Пансионат "Канака" (34,27% от уставного капитала)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика КрымРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «МАК «ВЫМПЕЛ»
Все закупки и тендеры ПАО «МАК «ВЫМПЕЛ»
Адрес местонахождения
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ДОМ 10, КОРПУС 1,
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ДОМ 10, КОРПУС 1
55.20.12.000
Документация лота
Кол-во: 5
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