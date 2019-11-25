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    Главная / Торги / Продажа акций АО "Пансионат "Канака"

    Продажа акций АО "Пансионат "Канака"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933903Дата и время окончания срока приема заявок Продажа акций АО "Пансионат "Канака"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933903

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа акций АО "Пансионат "Канака"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 17:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Презентация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ВЫМПЕЛ»
    Все закупки и тендеры ПАО «МАК «ВЫМПЕЛ»

    Юридический адрес

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ДОМ 10, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ДОМ 10, КОРПУС 1

    Контактный телефон

    +7 499 152-97-12

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otdel_228@vimpel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Батяева Марина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа акций АО "Пансионат "Канака"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.11.2019 12:00 GMT +325.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933903Дата и время окончания срока приема заявок Продажа акций АО "Пансионат "Канака"Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.11.2019 13:0028.11.2019 13:0028.11.2019 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933903Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа акций АО "Пансионат "Канака"Москва

    Дата и время проведения

    29.11.2019 10:3029.11.2019 10:3029.11.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП933903Дата и время проведения Продажа акций АО "Пансионат "Канака"Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.12.2019 15:0004.12.2019 15:0004.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933903Подведение итогов не позднее Продажа акций АО "Пансионат "Канака"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.12.201904.12.2019 15:0004.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933903Подведение итогов не позднее Продажа акций АО "Пансионат "Канака"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа акций АО "Пансионат "Канака"

    Начальная цена

    239 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    23 900 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    23 900 000,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 655 обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Пансионат "Канака" (34,27% от уставного капитала)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика КрымРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в течении 10 дней с момента подписания договора. После подведения итогов аукциона у акционеров АО «Пансионат «Канака» и самого Общества возникает преимущественного право приобретения Акций по цене, установленной по результатам аукциона ( (в соответствии с Уставом АО "Пансионат Канака - до двух месяцев с момента извещения о намерении продажи акций), а также возможности ПАО «МАК «Вымпел» отказаться от заключения договора с победителем аукциона в случае реализации акционерами АО «Пансионат «Канака» или самим обществом преимущественного права приобретения Акций. Договор с победителем аукциона будет подписан по истечении срока преимущественного права.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «МАК «ВЫМПЕЛ»
    Все закупки и тендеры ПАО «МАК «ВЫМПЕЛ»

    Адрес местонахождения

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ДОМ 10, КОРПУС 1,

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ДОМ 10, КОРПУС 1

    Классификатор ОКПД2

    55.20.12.000

    Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей в помещениях, находящихся в собственности на фиксированное время года

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продажа акций АО "Пансионат "Канака""

    Кол-во: 5

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