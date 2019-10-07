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Номер извещения
ГП933898
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда Светотехнического оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
Контактный телефон
+7 495 543-88-88
Факс
+7 495 543-88-88
Адрес электронной почты
kuhtenkova@comedyclub.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухтенкова Мария Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Мещанский
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Аренда Светотехнического оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 13:00 GMT +307.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933898Дата и время окончания срока приема заявок Аренда Светотехнического оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты»Мещанский
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 13:0007.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933898Дата и время вскрытия заявок Аренда Светотехнического оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты»Мещанский
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 19:0011.10.2019 19:0011.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933898Подведение итогов не позднее Аренда Светотехнического оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты»Мещанский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.201911.10.2019 19:0011.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933898Подведение итогов не позднее Аренда Светотехнического оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты»Мещанский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда Светотехнического оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты»
Начальная цена
9 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Комеди Клаб продакшн
Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
59.11.1
77.39.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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