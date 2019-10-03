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    Главная / Торги / Закупка Оконных и дверных блоков (пулестойких)

    Закупка Оконных и дверных блоков (пулестойких)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 13:1003.10.2019 13:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933971Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Оконных и дверных блоков (пулестойких)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Оконных и дверных блоков (пулестойких)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_-Форма_ТКП

    Документация_о_запросе_цен

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 578-74-50 доб. 4309

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    p.sologubov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сологубов Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Оконных и дверных блоков (пулестойких)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 13:10 GMT +303.10.2019 13:1003.10.2019 13:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933971Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Оконных и дверных блоков (пулестойких)Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 12:3022.10.2019 12:3022.10.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933971Подведение итогов не позднее Закупка Оконных и дверных блоков (пулестойких)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 12:3022.10.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933971Подведение итогов не позднее Закупка Оконных и дверных блоков (пулестойких)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Оконных и дверных блоков (пулестойких)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в технической документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Продукция должна отгружаться на паллетах и обмотана стрейч пленкой, либо в обрешетке. На всю продукцию должен быть упаковочный лист. Отгрузку прошу рассчитать в следующих вариантах: 1.на условиях самовывоза со склада Поставщика с учётом ПРР.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.12.1

    Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Окно стальное для выдачи и приема оружия и боеприпасов. Габаритные размеры 300(ш)х200(в). В комплекте с запором"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок оконный ОП В2 1460-1470 ГОСТ 30674-99. Специальной конструкции с пулестойким остеклением, с классом защиты по пулестойкости Бр4 (ГОСТ 30826-2014) и дополнительно оклеенный светопрозрачной плёнкой, непросматриваемой с внешней стороны"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Блок дверной ДНП 2000-1300 II Бр4 ГОСТ 51224-98 (по показателю Ro=1,12м2 оС/Вт) в комплекте с крепежом, наличниками, фурнитурой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Блок дверной ДНП 2000-1000 II Бр4 ГОСТ 51224-98 в комплекте с крепежом, наличниками, фурнитурой"

    Кол-во: 1

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