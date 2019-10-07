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Номер извещения
ГП933932
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Пленка термоусадочная 210 мкр, ширина 12 м на ОИ 509-527
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 07:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13 доб. 3049
Факс
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Адрес электронной почты
pavlova.np@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Наталия Петровна
Место рассмотрения предложений
город Уфа
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Пленка термоусадочная 210 мкр, ширина 12 м после проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 10:00 GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933932Дата и время окончания срока приема заявок Пленка термоусадочная 210 мкр, ширина 12 м после проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг город Уфа
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 12:0031.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933932Подведение итогов не позднее Пленка термоусадочная 210 мкр, ширина 12 м после проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг город Уфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пленка термоусадочная 210 мкр, ширина 12 м после проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
45144 кв. м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка ТМЦ г. Октябрьский, ул. Северная, д. 60Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
22.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45144
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