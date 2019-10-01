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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП933896
Уникальный номер закупки
ПО-14/19
Наименование закупки
№ ПО-14/19 на поставку мебели для Бизнес-зала Лисицкий Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
Почтовый адрес
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
Контактный телефон
+7 495 788-73-62 доб. 6364
Факс
--
Адрес электронной почты
av.logachyeva@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Логачева Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для Бизнес-зала Лисицкий Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для Бизнес-зала Лисицкий Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево»
Начальная цена
16 230 067,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соот.с документ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соот.с документ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 164
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