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    Главная / Торги / Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты».

    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933897Дата и время окончания срока приема заявок Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты».МещанскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933897

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 17:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Коммерческое предложение Форма

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Контактный телефон

    +7 495 543-88-88

    Факс

    +7 495 543-88-88

    Адрес электронной почты

    kuhtenkova@comedyclub.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кухтенкова Мария Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Мещанский

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 13:00 GMT +307.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933897Дата и время окончания срока приема заявок Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты».Мещанский

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 13:0007.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933897Дата и время вскрытия заявок Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты».Мещанский

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 20:0018.10.2019 20:0018.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933897Подведение итогов не позднее Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты».Мещанский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 20:0018.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933897Подведение итогов не позднее Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты».Мещанский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Танцы» (Шестой сезон) этап «Концерты».

    Начальная цена

    15 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Классификатор ОКПД2

    59.11.1

    Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39.2

    Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно Техническому заданию"

    Кол-во: 0

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