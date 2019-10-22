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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП910062
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Бумага для офисной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-68
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
olesya.kotova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Котова Олеся Игоревна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бумага для офисной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2019 16:00 GMT +322.10.2019 16:0022.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910062Дата и время окончания срока приема заявок бумага для офисной техникиЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2019 16:0022.10.2019 16:0022.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910062Дата и время вскрытия заявок бумага для офисной техникиЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910062Подведение итогов не позднее бумага для офисной техникиЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага для офисной техники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации (закупка единым лотом)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
27.40.12.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 1280
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