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Номер извещения
31908337960
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Здание ПАО «Радиофизика»».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-75 доб. 3051
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение ремонтно-строительных работ на объекте строительства "здание ПАО "Радиофизика""
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтно-строительных работ на объекте строительства "здание ПАО "Радиофизика""
Начальная цена
58 828 055,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 176 561,11 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 условные единицы.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, «Здание ПАО «Радиофизика»», этажи 11 и 12 (Пом. №№ 1101-1130, 1201-1230).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
41.20
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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