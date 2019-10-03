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Номер извещения
31908337936
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для системы дозирования газообразного хлора.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый одноэтапный малый тендер в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
Почтовый адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
Контактный телефон
+7 4855 32-75-33
Факс
+7 4855 32-75-33
Адрес электронной почты
evmenova_la@vodarybinsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евменова Лариса Александровна
Место рассмотрения предложений
Рыбинск
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Поставка оборудования для системы дозирования газообразного хлора.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.10.201904.10.2019 23:5904.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908337936Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования для системы дозирования газообразного хлора. Рыбинск
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 23:5904.10.2019 23:5904.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908337936Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для системы дозирования газообразного хлора. Рыбинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для системы дозирования газообразного хлора.
Начальная цена
4 986 315,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
28.29.12.110
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17
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