Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / № ЗЦ-21/19 на поставку мебели для Бизнес-Отеля Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево»

    № ЗЦ-21/19 на поставку мебели для Бизнес-Отеля Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933894Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для Бизнес-Отеля Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево» МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933894

    Уникальный номер закупки

    ЗЦ-21/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № ЗЦ-21/19 на поставку мебели для Бизнес-Отеля Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация с изм.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    Почтовый адрес

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Контактный телефон

    +7 495 788-73-62 доб. 6364

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    av.logachyeva@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Логачева Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для Бизнес-Отеля Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933894Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для Бизнес-Отеля Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933894Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели для Бизнес-Отеля Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933894Подведение итогов не позднее Поставка мебели для Бизнес-Отеля Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для Бизнес-Отеля Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево»

    Начальная цена

    2 549 286,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соот.с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка мебели для Бизнес-Отеля Терминала С Международного аэропорта «Шереметьево»"

    Кол-во: 42

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211068748
    Поставка мебели
    Поставка мебели
    591740
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 440 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Конкурентный отбор № 32211061266
    Конкурентный отбор в электронной форме № АВ0006264 Поставка товаров по номенклатурной группе: мебель
    Конкурентный отбор в электронной форме № АВ0006264 Поставка товаров по номенклатурной группе:...
    590656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    2 879 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213995
    ТМК-3.17 Технолог оборуд Фондохр (Кемерово)
    ТМК-3.17 Технолог оборуд Фондохр (Кемерово)
    589989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213973
    ТМК-1.17.1_Технолог оборуд ВШ (Кемерово)
    ТМК-1.17.1_Технолог оборуд ВШ (Кемерово)
    589876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП924321
    Реализация невостребованного имущества ОП АО "СТНГ" находящихся в ХМАО, г. Югорск, г. Сургут
    Реализация невостребованного имущества ОП АО "СТНГ" находящихся в ХМАО, г. Югорск, г. Сургут
    298894
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2019 11:00(GMT+03:00)
    2
    Лоты:
    2
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    БМК
    Запрос предложений № ГП813424
    Дверь распашная Dandoors 2000х2500
    Дверь распашная Dandoors 2000х2500
    135486
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.01.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить