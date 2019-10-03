Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933958 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ

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