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Номер извещения
ГП933958
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 10:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4091
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
va.anisimov@enrgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анисимов Василий Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 11:00 GMT +303.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933958Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)Москва
Подведение итогов не позднее
16.10.2019 10:4516.10.2019 10:4516.10.2019 10:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933958Подведение итогов не позднее Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.10.201916.10.2019 10:4516.10.2019 10:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933958Подведение итогов не позднее Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
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