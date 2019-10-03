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    Главная / Торги / Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)

    Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933958Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933958

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4091

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    va.anisimov@enrgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимов Василий Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 11:00 GMT +303.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933958Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2019 10:4516.10.2019 10:4516.10.2019 10:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933958Подведение итогов не позднее Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201916.10.2019 10:4516.10.2019 10:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933958Подведение итогов не позднее Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по накоплению щебня на речном причале г. Ленск, погрузки и перевозки речными судами по маршруту: г. Ленск –п. Пеледуй (навигация 2019 г.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    50

    Услуги водного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приемка на причале п. Пеледуй, выгрузка из судна, погрузка на автотранспорт Заказчика."

    Кол-во: 5000

    "Позиция 2"

    "Перевозка груза речным видом транспорта по маршруту г. Ленск - п.Пеледуй"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 3"

    "Приемка, технологическое накопление, погрузка на судно на причале Перевозчика г. Ленск"

    Кол-во: 5000

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    Прием заявок:
    25.09.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Регион:
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