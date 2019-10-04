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Номер извещения
ГП933892
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
продаем колесные пары СОНК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304
Почтовый адрес
117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304
Контактный телефон
+7 495 269-02-76 доб. 107
Факс
--
Адрес электронной почты
kotelnikova@vrk-s.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котельникова Венера Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продаем колесные пары СОНК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933892Дата и время окончания срока приема заявок продаем колесные пары СОНК Москва
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 23:5907.10.2019 23:5907.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933892Подведение итогов не позднее продаем колесные пары СОНК Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продаем колесные пары СОНК
Начальная цена
330 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
продажа 6 колесных пар СОНК (в сборе с буксовым узлом)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВРК-СЕРВИС
Все закупки и тендеры ВРК-СЕРВИС
Адрес местонахождения
117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304
D
49
Документация лота
Кол-во: 6
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