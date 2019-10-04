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    Главная / Торги / продаем колесные пары СОНК

    продаем колесные пары СОНК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933892Дата и время окончания срока приема заявок продаем колесные пары СОНК МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933892

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    продаем колесные пары СОНК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВРК-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ВРК-СЕРВИС

    Юридический адрес

    117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304

    Почтовый адрес

    117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304

    Контактный телефон

    +7 495 269-02-76 доб. 107

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kotelnikova@vrk-s.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котельникова Венера Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продаем колесные пары СОНК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933892Дата и время окончания срока приема заявок продаем колесные пары СОНК Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2019 23:5907.10.2019 23:5907.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933892Подведение итогов не позднее продаем колесные пары СОНК Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.10.201907.10.2019 23:5907.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933892Подведение итогов не позднее продаем колесные пары СОНК Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продаем колесные пары СОНК

    Начальная цена

    330 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    продажа 6 колесных пар СОНК (в сборе с буксовым узлом)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВРК-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ВРК-СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304

    Классификатор ОКПД2

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    договор поставки

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "колесные пары СОНК"

    Кол-во: 6

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