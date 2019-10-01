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    Главная / Торги / ЗЦ-20/19 на право заключения договора поставки оборудования и монтаж видеоконференц связи на базе аппаратно-программного комплекса Polycom

    ЗЦ-20/19 на право заключения договора поставки оборудования и монтаж видеоконференц связи на базе аппаратно-программного комплекса Polycom

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933891Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и монтаж Видеоконференц связи на базе аппаратно-программного комплекса Polycom.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933891

    Уникальный номер закупки

    ЗЦ-20/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗЦ-20/19 на право заключения договора поставки оборудования и монтаж видеоконференц связи на базе аппаратно-программного комплекса Polycom

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    Почтовый адрес

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Контактный телефон

    +7 495 788-73-62 доб. 6364

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    av.logachyeva@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Логачева Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и монтаж Видеоконференц связи на базе аппаратно-программного комплекса Polycom.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933891Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и монтаж Видеоконференц связи на базе аппаратно-программного комплекса Polycom.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933891Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и монтаж Видеоконференц связи на базе аппаратно-программного комплекса Polycom.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933891Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и монтаж Видеоконференц связи на базе аппаратно-программного комплекса Polycom.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и монтаж Видеоконференц связи на базе аппаратно-программного комплекса Polycom.

    Начальная цена

    841 715,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соот.с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Классификатор ОКПД2

    61

    Услуги телекоммуникационные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования и монтаж Видеоконференц связи на базе аппаратно-программного комплекса Polycom."

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    25.01.2021 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Москва
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