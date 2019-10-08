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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП945489
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка регистров УМВГК_ЧНГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4320
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.chakhlov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чахлов Дмитрий Владиславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка регистров УМВГК_ЧНГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 14:00 GMT +308.10.2019 14:0008.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945489Дата и время окончания срока приема заявок Закупка регистров УМВГК_ЧНГКММосква
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 14:3025.10.2019 14:3025.10.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945489Подведение итогов не позднее Закупка регистров УМВГК_ЧНГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка регистров УМВГК_ЧНГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню номенклатуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу Автотранспорт: Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Зверева 212 ООО "Терминал ЛРТ" Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105. Также необходимо указать стоимость товара на условиях самовывоза со склада поставщика и общий вес, объём грузаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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