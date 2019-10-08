Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Цена договора и требования к обеспечению

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Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу Автотранспорт: Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Зверева 212 ООО "Терминал ЛРТ" Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105. Также необходимо указать стоимость товара на условиях самовывоза со склада поставщика и общий вес, объём груза Рассчитать логистику >

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Регистр однорядный РГТ-1-108х3-4м-6-ОП-0 (с покрытием Армокот F100 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 0009000 D2 DESING) ТУ 4936-001-69441315-11 ООО ПКП "ГазПремиум"" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Регистр однорядный РГТ-1-108х3-4м-5-ОП-Э с экраном (с покрытием Армокот F100 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 0009000 D2 DESING) ТУ 4936-001-69441315-11 ООО ПКП "ГазПремиум"" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Регистр однорядный РГТ-1-108х3-2м-6-ОП-0 (с покрытием Армокот F100 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 0009000 D2 DESING) ТУ 4936-001-69441315-11 ООО ПКП "ГазПремиум"" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Регистр однорядный РГТ-1-108х3-1,5м-6-ОП-0 (с покрытием Армокот F100 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 0009000 D2 DESING) ТУ 4936-001-69441315-11 ООО ПКП "ГазПремиум"" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Регистр двухрядный РГТ-2-108х3-5м-4-ОП-0 (с покрытием Армокот F100 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 0009000 D2 DESING) ТУ 4936-001-69441315-11 ООО ПКП "ГазПремиум"" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Регистр двухрядный РГТ-2-108х3-4м-3-ОП-0 (с покрытием Армокот F100 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 0009000 D2 DESING) ТУ 4936-001-69441315-11 ООО ПКП "ГазПремиум"" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Регистр двухрядный РГТ-2-108х3-2м-4-ОП-0 (с покрытием Армокот F100 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 0009000 D2 DESING) ТУ 4936-001-69441315-11 ООО ПКП "ГазПремиум"" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Регистр однорядный РГТ-1-108х3-5м-6-ОП-0 (с покрытием Армокот F100 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 0009000 D2 DESING) ТУ 4936-001-69441315-11 ООО ПКП "ГазПремиум"" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Регистр двухрядный РГТ-2-108х3-2,5м-5-ОП-0 (с покрытием Армокот F100 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 0009000 D2 DESING) ТУ 4936-001-69441315-11 ООО ПКП "ГазПремиум"" Кол-во: 1