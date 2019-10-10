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Номер извещения
ГП933887
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
продажа СОНК без буксового узла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304
Почтовый адрес
117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304
Контактный телефон
+7 495 269-02-76 доб. 107
Факс
--
Адрес электронной почты
kotelnikova@vrk-s.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котельникова Венера Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа колесных пар СОНК (без буксового узла)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 17:00 GMT +310.10.2019 17:0010.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933887Дата и время окончания срока приема заявок продажа колесных пар СОНК (без буксового узла)Москва
Подведение итогов не позднее
13.10.2019 17:0013.10.2019 17:0013.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933887Подведение итогов не позднее продажа колесных пар СОНК (без буксового узла)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа колесных пар СОНК (без буксового узла)
Начальная цена
309 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВРК-СЕРВИС
Все закупки и тендеры ВРК-СЕРВИС
Адрес местонахождения
117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304
D
35
Документация лота
Кол-во: 40
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