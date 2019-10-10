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    Главная / Торги / продажа СОНК без буксового узла

    продажа СОНК без буксового узла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 17:0010.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933887Дата и время окончания срока приема заявок продажа колесных пар СОНК (без буксового узла)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933887

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    продажа СОНК без буксового узла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВРК-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ВРК-СЕРВИС

    Юридический адрес

    117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304

    Почтовый адрес

    117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304

    Контактный телефон

    +7 495 269-02-76 доб. 107

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kotelnikova@vrk-s.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котельникова Венера Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа колесных пар СОНК (без буксового узла)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 17:00 GMT +310.10.2019 17:0010.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933887Дата и время окончания срока приема заявок продажа колесных пар СОНК (без буксового узла)Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2019 17:0013.10.2019 17:0013.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933887Подведение итогов не позднее продажа колесных пар СОНК (без буксового узла)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.10.201913.10.2019 17:0013.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933887Подведение итогов не позднее продажа колесных пар СОНК (без буксового узла)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа колесных пар СОНК (без буксового узла)

    Начальная цена

    309 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    40 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВРК-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ВРК-СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117105, Российская Федерация, Москва, Шоссе Варшавское, дом 1,стр.1-2, офис А-304

    Классификатор ОКПД2

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Классификатор ОКВЭД2

    35

    Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

    Документация лота

    Договор поставки

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "колесные пары СОНК (без буксового узла)"

    Кол-во: 40

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